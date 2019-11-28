الكاميرا فضحته.. النيابة تجدد حبس "متحرش الموتوسيكل" بحدائق القبة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة العباسية، حبس "متحرش الموتوسيكل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات بحدائق القبة، في القضية رقم 15351 لسنة 2019، جنح حدائق القبة.

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد ورود تحريات المباحث، التي أكدت حدوث الواقعة، وبعد تفريغ كاميرا مراقبة رصدت المتهم وإرفاقها بالقضية.

وألقت المباحث القبض عليه، بعد أن رصدت بعض الكاميرات صور تحرشه بإحدى الفتيات بمنطقة حدائق القبة، وأحيل للنيابة العامة، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له.

يذكر أنه تم تشكيل فريق بحث من مباحث حدائق القبة، لتحديد هوية المتهم بعد تحرشه بإحدى الفتيات أثناء ركوبه "موتوسيكل"، والتقاط بعض الكاميرات صور له، وتم تحديد هويته خلال الساعات الماضية، وألقي القبض عليه.