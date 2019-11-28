أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن إطلاق 4 وحدات تدريب متنقلة فى القرى الأكثر احتياجاً قريباً، وذلك ضمن المرحلة الثانية، للتدريب المهنى للشباب.

وأضاف «سعفان»، خلال مؤتمر اليوم، لتخريج 150 متدرباً ومتدربة على مهن التفصيل، والخياطة والسباكة، والتركيبات الكهربائية، أن الوزارة تسعى ليصبح عدد الوحدات المتنقلة للتدريب المهنى بالقرى والنجوع 8 وحدات، ويتبقى 5 سيتم تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية فى الورشة الخاصة والتابعة للوزارة بأدوات عمالها ومعداتهم، ثم يتم إطلاقها على 5 محافظات فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب فى المناطق النائية داخل القرى بمحال إقامتهم البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزاً على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن التجربة حققت نجاحاً وقبولاً من جانب المتدربين، وأحيت منظومة التدريب المهنى بالوزارة، منوهاً بأن عملية التطوير والتحديث لهذه الوحدات جاءت كإعادة صياغة لها، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.

"سعفان": المرحلة الثانية مستمرة.. ووحدات التدريب المتنقلة فرصة للشباب لفتح مشروعات تُحسن من وضعهم

وأكد «سعفان» أن وحدات التدريب المتنقلة كانت بمثابة فرصة ذهبية اقتنصتها الوزارة، لنقل الفكر التدريبى وآلية التدريب المهنى للشباب فى محل سكنهم، والذين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز التدريب التى توجد فى عواصم المدن، مشيراً إلى أن وحدات التدريب المتنقلة تعتبر بمثابة النواة لكل شاب وفتاة كى يستطيع أن يفتتح مشروعاً خاصاً به يدر عليه دخلاً، بالشكل الذى يضيف له ولأسرته وللمجتمع ككل.

وأضاف الوزير أن الدولة استطاعت أن تتحول إلى الأفضل فى وقت قياسى، بدليل ما نشاهده من إنجازات تتحقق على أرض الواقع ومشروعات قومية يتم افتتاحها بصورة شبه يومية، كى نصل بمصرنا لمكانتها الرائدة بين مصاف الدول المتقدمة.