أكد الفنان محمود الحديني، أن المواهب التي أفرزتها مهرجانات مسابقات إبداع للجامعات ومراكز الشباب جديرة بالاحترام، وأفضل كثيرًا من بعض المطربين الذين نراهم على شاشات الفضائيات.

وطالب الحديني، على هامش حضوره حفل ختام مهرجان إبداع مراكز الشباب للعام الثاني، الذي أقيم اليوم على مسرح قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، ونظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدولة ممثلة في وزارة الثقافة وإدارة الأوبرا المصرية بتبني هذه المواهب، ودعمها، كما طالب التلفزيون المصري بإذاعة هذه الحفلات التي لا تقل أهمية وإمتاعا عن إذاعة حفلات الأوبرا والموسيقى العربية.

وأضاف الحديني، لـ"الوطن"، أن كثيرًا من هذه المواهب تتعرض لتجاهل كثير من المسؤولين عن الفنون في مصر، ولابد من إعادة النظر في استغلال هذه المواهب.

جدير بالذكر أن جوائز مهرجان إبداع مراكز الشباب للعام الثاني بلغت 2.5 مليون جنيه، وبلغ عدد المتسابقين على مستوى المحافظات 12 ألف متسابق من الشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب في الفئة العمرية من 18 حتى 35 عاما للكشف عن المواهب المختلفة.

وتنوعت مجالات التسابق ما بين المجالات الأدبية والعلمية والفنون التشكيلية والأفلام القصيرة والإنشاد الديني والترانيم والغناء الجماعي والفردي والعزف الموسيقي والمبادرات التطوعية في مجال خدمة البيئة والمجتمع.