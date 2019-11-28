رحّب عدد من نواب البرلمان بتولى عدد من الشباب مناصب قيادية كنواب للمحافظين، وأكدوا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم الشباب والمرأة منذ توليه المسئولية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن حرص القيادة السياسية على الدفع بالشباب فى الأماكن القيادية سيخلق حراكاً سياسياً وديمقراطياً لم تشهده مصر من قبل، وأضاف أن هناك 7 سيدات تم اختيارهن كنائبات للمحافظين كنوع من التقدير للمرأة والتأكيد على قدرتها على تولى مسئولية القيادة، فضلاً عن أنهن من جيل الشباب، وأشار إلى أن ما تشهده مصر حالياً هو صور لتمكين الشباب، سواء على مستوى القيادة أو الحياة السياسية.

"حسب الله": القيادة السياسية حريصة على دعم الشباب والمرأة

وأشار «حسب الله» إلى أن الشباب حالياً أمام تحد كبير لإثبات جدارتهم باختيارهم فى مواقع قيادية ليكونوا قاطرة لجميع الشباب، وشدد «المتحدث باسم مجلس النواب» على ضرورة تكاتف الجهود بين المحافظين بالمحافظات ونوابهم لإنجاح التجربة، سواء فى اتخاذ القرارات ومناقشتها أو السعى لتحقيق مصلحة المواطن.

ورحب النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتعيين شاب وفتاة كنائبين لمحافظ القليوبية، وقال إن ما تشهده مصر حالياً هو ثورة حقيقية على القوالب النظامية القديمة التى كانت تأتى بالعجائز لتولى المناصب، والرئيس لديه رؤية لتحقيق نقلة نوعية فى أداء الشباب من خلال مشاركتهم فى صناعة القرار وبناء قدرات من الجيل الثانى والثالث.

"بدوى": البرنامج الرئاسى أفرز قيادات جديدة

وأوضح «بدوى» أن اختيار 10 من شباب الأحزاب كنواب للمحافظين فى الحركة الجديدة، دفعة قوية للحياة السياسية والحزبية بمصر، وقال إن البرنامج الرئاسى ومؤتمرات الشباب ساهمت فى إفراز عناصر شابة وطموحه قادرة على القيادة وإدارة بعض الملفات ومن بينها ملف المحليات.

وطالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بدعوة لجنة الإدارة المحلية للمحافظين الجدد ونوابهم من الشباب لعرض برامجهم بهدف تطوير المحافظات وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وقال «كمال» إنه استناداً إلى المادة 134 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية، يتعين على وزير التنمية المحلية، عرض برامج ورؤى المحافظين للنهوض وحل المشكلات والرؤية المستقبلية من أجل التنمية لكل محافظة على حدة، ومدى تطابقها مع الواقع وبرامج متابعتها. وأشار «كمال» إلى أن عرض الخطط أمام البرلمان يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس ودعمه للشباب لبناء الجيل الثانى والثالث للقيادة.

وشدد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية، على أن اختيار نائبة لمحافظ الإسكندرية يعكس اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية، وأشار إلى أن القيادة السياسية ارتأت أن تعيين الشباب فى مناصب نواب للمحافظين سيساهم بشكل كبير فى عدة أمور، أهمها الاقتراب من مشكلات المحليات اليومية، والمساهمة فى حلها، سواء من خلال الاستماع لشكاوى المواطنين والوجود على أرض الواقع، فضلاً عن التعامل مع رؤساء الأحياء والمدن لإعداد خطط لحل المشكلات التى تؤرق المواطنين. وشدد «رمضان» على أن شباب مصر أمام تحد كبير لتكوين خبراتهم التى يمكن الاستفادة بها فى المستقبل لتولى مهام فى الصف الأول بالدولة المصرية.

وأكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده مصر حالياً تجربة سياسية جديدة، لا سيما على الساحة التنفيذية المطلوب دعمها، وقال إن «نواب المحافظين من الشباب يحتاجون مساحة زمنية عادلة وفرصة كافية قبل تقييم عملهم أو الحكم على أدائهم». وأشار «الغول» إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم الشباب وخلق جيل يمكن الاعتماد عليه فى المستقبل.