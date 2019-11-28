أعلن قصر ثقافة الأقصر، عن انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان التحطيب بساحة مسجد سيدي أبوالحجاج بالمحافظة، خلال الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر المقبل.

ويشارك في المهرجان 5 لاعبين بجانب شيخ اللعبة بكل من محافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، باستثناء محافظة الأقصر التي تشارك بـ 14 لاعباً للعصا، إضافة لشيخ اللعبة، كما تشارك مجموعة المزمار من فرقة النيل للآلات الشعبية المصاحبة في حلبة التحطيب، بجانب مشاركة فرق الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف للفنون الشعبية، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الموروث الشعبى للعبة التحطيب، بعد تسجيلها كإحدى أهم اللعبات التراثية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي للبشرية "باليونسكو".