اقتحم شخصان مكتب محامٍ بكفر الدوار بالبحيرة، واعتديا عليه بعدما طلب منهما أتعابه في إحدى القضايا الخاصة بهما، وأتلفا أثاث المكتب، وسرقا بعض الأوراق الخاصة بقضايا الموكلين "حسب أقوال المحامي".

وكان المقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، قد تلقى بلاغاً من هيثم السيد عبدالعزيز، محامِ، يتهم فيه كلاً من: "م.إ.م" و"ف.م.إ" نجل الأول، بالتعدي عليه هرباً من دفع قيمة الأتعاب الخاصة به.

وذكر في بلاغه، أن المتهمين تشاجروا معه على خلفية مطالبته بأتعابه، وأحدثوا تلفيات بأثاث المكتب وأوراق الموكلين.

تحرر عن ذلك محضر 6668 إدارى قسم كفر الدوار، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي ضبط المتهمين.