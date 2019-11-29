أبدى الفنان العالمي بيلي زين، أحد أبطال فيلم تيتانيك الشهير، سعادته بسبب تواجده في مصر وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

واعتبر زين أن كلمة "مرحبًا بك في مصر" لها وقع موسيقي على أذنه، مشيرًا إلى أنه كان يشتاق لسماعها منذ طفولته وأنه كان يتطلع لزيارة مصر لافتًا أن زيارته لمصر تعتبر شرف له.

وأكد زين على سعادته لوجوده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي معتبرًا أن دعوته للمهرجان شرف له.

وتحدث زين عن إقامته في مصر، مشيرًا إلى أنه زار الأهرامات واعتبر أن زيارته لها حدث غير عادي، مبديًا تطلعه لزيارة مدينة الإسكندرية.