أكد جو كايسرالرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، أن مصر قادرة على الإنجاز وحققت سجل نجاحات كبيرة منها بناء أكبر 3 مصانع للطاقة في العالم في أقل من 3 أعوام وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح الرئيس التنفيذي لسيمنز أن الشركة جلبت 400 شركة أوربية للعمل في مصر وعملت مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي حصلت على فوائد كبيرة بالعمل مع الشركة.

وقال كايسر: "أعتقد أن المسار التنموي يحتاج أحيانًا إلى أن تبدي القيادة على الديموقراطية فالتنمية الاقتصادية تحتاج لقيادة قوية"، مشيرًا إلى أن المرء قد يختار أحيانًا بين الفوضى والنظام الحازم وأنه يجب عليه أن يختار النظام الحازم.

وتحدث كايسر عن نجاح تجربة سيمنز في مصر، مشيرًا إلى أنه يتلقى طلبات كثيرة بأن يحكي ما فعلته سيمنز في مصر في أغلب الدول التي يزورها، معتبرا أن ما قامت به سيمنز بالتعاون مع الحكومة المصرية أمر غير مسبوق، مثنيًا على القيادة المصرية ووصفها بأنها قيادة قوية جدًا.

وتابع: "مقاييس النجاح التي وضعتها مصر من خلال تعاونها مع شركة سيمنز أصبحت مقاييس نجاح عالمية".