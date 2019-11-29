بعد غياب دام لـ10 سنوات عن الساحة الفنية، أعلنت بشكل مفاجىء، فرقة بوسي كات دولز النسائية الأميركية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم العودة للغناء من جديد، في جولة تبدأ في دبلن العام المقبل.

وبعد أن افترقن عضوات الفرقة وهن نيكول شيرزينجر وآشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت، سيجتمعن بنفس التشكيل الذي بدأ في البداية بشكلة الهزلي الذي يقدم عروض رقص، وفق ما ذكرت رويترز.

ويشتهر "بوسي كات" بأغنيات (دونت تشا) و(ون آي جرو أب).

المغنية نيكول شيرزينجر هي من أعلنت عن عودة الفريق من جديد وذلك خلال لقائها ببرنامج هارت بريكسفت الإذاعي البريطاني في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في: "تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددا".

وردا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن أوضحت روبرتس: "لقد مر وقتا طويلا ونضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية".