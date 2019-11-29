"ألم نقل لك يا نوسة".. لغويون يعطون إجابات نموذجية لسؤال امتحان إعلام

"ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام، قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي، اشربي بقى"، جملة قد يتداولها كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وصولها لورقة امتحان اللغة العربية لطلاب كلية الإعلام، لإعادة صياغتها بلغة عربية صحيحة، كان مثيرا للجدل، وهو ما أعقبه قرارات من إدارة جامعة القاهرة وتغيير الامتحان، ومع سيل الجدل بحثت "الوطن" عن الإجابة النموذجية للامتحان مع مدرسي وباحثي لغة عربية.

السؤال السابق أثار سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لتوجيه الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية، بوضع امتحان جديد للميدتيرم، في المادة لطلاب السنة الأولى شعبة 3، بديلا عنه، كما وجه بتكليف مركز الجودة بالجامعة بمراجعة الامتحان الجديد قبل إجرائه، للتأكد من مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية.

قرار الخشت بتغيير الامتحان واجه موجة من الرفض في أوساط رواد السوشيال ميديا، الذين طالبوا بتشجيع الأساتذة على وضع امتحانات تواكب اللغة الحالية.

وبالنظر إلى نص السؤال فمن الواضح أنه يحمل العديد من الأجوبة الصحيحة نظرا لمرونة اللغة العربية، ومع سيل الجدل بحثت "الوطن" عن الإجابة النموذجية للامتحان بالتعاون مع مدرسي وباحثي لغة عربية.

نموذج الإجابة الأول

أعاد حمادة نجيب، باحث دكتوراه في اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، السؤال الذي وصفه بالسهل بل والفكاهي، مشجعا مثل هذه الأسئلة، نظرا لتماسها مع الواقع، واصفا أياه بـ"الإبداع"، وربما يكون محاولة جديدة لاكتشاف المسافة القريبة جدًّا بين الفصحى والعامية.

أما نص الإجابة التي حصلت عليها "الوطن" فهو كالتالي: ألم أقل لكِ يا نوسة لا تدرسي في كلية إعلام، قلت لي "لقد خلقت إعلامية"، وكأنَّك منى الشاذلي؛ تحملي إذًا.

نموذج الإجابة الثاني

الباحث اللغوي والشاعر محمود سلام أبو مالك، مؤسس مبادرة صحح لغتك، وصف الامتحان قائلا: "طريفٌ جميلٌ ينم عن فهمٍ واعٍ باللغة، وأنها غير منفصلة عن الواقع، ولكنها حية، جاءت لكي نحيا بها حياتنا كلها. واللهجة العامية مستوى من مستويات اللغة العربية، ليس منفصلًا عنها، وإنما هو جزء لا يتجزأ منها، وإن انحرف قليلًا كثيرًا عن النموذج الفصيح".

وتابع في حديثه لـ"الوطن"، من يدرك هذه الحقيقة من الطلاب، سيكتشف أن العبارة في مجملها عربية، لا تحتاج إلى تغيير كثير، وسيرى أن الفرق بين الجملة الفصيحة والجملة العامية محدود جدًّا. من دون الحاجة إلى تقعير أو تكلف أو مبالغة تثير السخرية. فالفنان وحده، مَن يستطيع أن يمس الجملة العامية بعصاه السحرية، يحولها إلى جملة فصيحة صحيحة، بأقل تغيير، لا العكس.

أما عن نص الإجابة فجاءت كالتالي: قد قلتُ لكِ: «يا نوسة إياكِ وكليةَ الإعلامِ!». فقلتِ لي: «لقد خلقتُ إعلاميةً!»، وكأنك منى الشاذلي! فاشربي إذًا!

نموذج الإجابة الثالث

وقال الشاعر علاء شكر ومدرس اللغة العربية للمقيمين في كندا، إن صيغة الامتحان مألوفة بالنسبة له نظرا لتدريسه لطلاب الدراسات العليا في تطوير تدريس اللغة العربية في المدارس الكندية بمصر، حيث تكون الأسئلة في المواد المكملة غير تقليدية.

وأكد في حديثه لـ"الوطن" أن للجملة صيغ عدة، أما الصياغة المباشرة ستكون كالتالي: نوسة، ألم أقل لك: "لا للإعلام"؛ قلت: "خلقت إعلامية" بثقة استحضرت (منى الشاذلي) داخلك؟ تحملي النتيجة.

أما الطالبة شروق عبدالظاهر، صاحبة المنشور الذي جرى تداوله عن الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت في حديث سابق لـ"الوطن" إنها عندما رأت السؤال ضحكت وتركته لنهاية الامتحان، كونه يعد من أصعب الأسئلة التي تقيس المهارات الحقيقية، لكنها لم تستغرب السؤال، ووصفته بأنه "في قمة الصعوبة".

صاحبة منشور "نوسة" تكشف رد فعلها عندما وجدتته في الامتحان