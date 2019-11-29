استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط" قائد الجيش العماد جوزاف عون، يرافقه مدير المخابرات العميد الركن أنطوان منصور، وتم عرض للأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي حراكاً شعبياً غير مسبوق مطالباً برحيل الطبقة السياسية، على خلفية مطالب معيشية حرّكها انخفاض قيمة الليرة وفرض المصارف تدريجياً قيوداً على التحويلات بالدولار الذي بات الحصول عليه مهمة صعبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".