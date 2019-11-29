أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم، عن مقتل طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق خان يونس، وإصابة 4 آخرين بجروح.

وقال شهود عيان، إن نحو 20 فتى اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل هناك.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة: "استشهد فهد محمد وليد الأسطل، 16 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس، كما أصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال".

وبحسب شهود عيان، تجمع نحو 20 فتى وطفل قرب السياج الحدودي الفاصل عند مخيم "مسيرات العودة" بشرق خان يونس رغم الإعلان عن تأجيل مسيرات العودة.