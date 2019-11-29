أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية بالجزائر العاصمة، اليوم، 25 متظاهرا على الأقل وذلك قبل بدء المظاهرة الأسبوعية ضد النظام. وقبل أكثر من ساعتين من بدء المظاهرة بعد صلاة الجمعة، تجمع مئات من المحتجين في وسط العاصمة الجزائرية وهتفوا "نقسم لن تكون هناك انتخابات" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، كما هتفوا "هذه بلادنا ونحن من يقرر".

وأوقفت قوات الأمن التى انتشرت بكثافة بمناسبة يوم الجمعة الحادي والأربعين للتظاهر، مع معدات بينها شاحنة لرش المياه، العديد من الشبان لدى اقترابهم من قوات الأمن، وتم توقيف آخرين قرب مديرية شرطة وسط المدينة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، بحسب شهود.

وكان البرلمان الأوروبي ندد أمس الخميس "بشدة بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين"، فيما ردت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الأوروبي. ونددت بتدخله السافر في الشؤون الداخلية للجزائر وبازدرائه المؤسسات الجزائرية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير 2019 حركة احتجاج شعبي ضد النظام. وبعد دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الرابع من أبريل الماضي، باتت حركة الاحتجاج تطالب بإطاحة "النظام" السياسي الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، فيما أصر المحتجون في الأسابيع الأخيرة على رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل بداعي أن أركان "النظام" يجرونها بهدف إعادة إنتاجه.