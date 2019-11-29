انطلقت تغطية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الواحد والأربعين، برئاسة المُنتج محمد حفظي، قبل قليل، عبر قناة "dmc"، بشكلٍ حصري.

وأسندت القناة، تغطية الحفل، لعدد من المُذيعين، وهم سالي شاهين، وآية جمال الدين، ونهى عبد العزيز، وجومانا ماهر، وباسم طبانة، وذلك لمُحاورة الضيوف على "الريد كاربت".

ورصدت القناة، في مستهل التغطية، أبرز الفاعليات والندوات التي قدّمها "القاهرة السينمائي" في دورته الحالية، وكذلك الأفلام المُشاركة، ومشاركة الفنانين والإطلالات المُختلفة.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.