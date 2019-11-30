بمشهد مؤثر.. طلاب معهد أزهري يشيعون جثمان معلمتهم بدسوق

بمشهد مؤثر شيع طلاب معهد "أبو علي الأزهري" التابع لمدينة دسوق معلمتهم وفاء عطية، وخرج الطلاب لتوديع معلمتهم بالزي المدرسي والحقائب.

وقال محمد كرم، زوج وفاء عطية، إن زوجته كانت مربية وأم للطلاب، وكانت تحتضنهم كأنها والدتهم، "كانت كل يوم تصلي قيام الليل وتصلي الفجر، وتمسك المصحف لحد النهار ميطلع وتروح المعهد وهي حابة الأطفال، وعمرها ما أرغمت طالب إنها تديله درس، وكانت رافضة الفكرة دي تماما".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc": "رغم حزني على فراقها إلا إني كنت فخور بيها وكان إحساس رهيب، المنظر خلى اللي ميبكيش من الأهالي يبكي، والسيرة الطيبة هي اللي بتبقى بين الناس، والتلاميذ زاروا القبر النهاردة وولعلهولها بخور".