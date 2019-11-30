تعليق المدارس في طهران بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء لدرجة خطيرة

أعلن محمد تقي زاده نائب والي محافظة طهران، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في المدينة، اليوم السبت، بعد بلوغ تلوث الهواء في العاصمة الإيرانية طهران مستويات قياسية.

وحث تقي زاده مواطني طهران على عدم الخروج، إلا في حالة الضرورة القصوى، واستخدام وسائل النقل العام، حسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ولفت إلى أن شرطة المرور ستخذ إجراءات بحق سائقي المركبات التي ينبعث منها العادم في حدود أكثر من المسموح بها، كما قرر حظر دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طهران، في هذا اليوم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز طهران للطوارئ إن مؤشر جودة الهواء في معظم أنحاء طهران غير صحي، وفقًا لرويترز.

ومن جانبها، أعلنت الجهات المختصة أن تلوث الهواء في طهران، والتي تصنف ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم، تجاوز 158 ميكروجرام/متر مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.