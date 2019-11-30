أكد السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، أن اجتماعات مجموعة العشرين الذي عقدت مؤخرا في ألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، كان الهدف منها هو بحث كيفية تحقيق وتعزيز الشراكة بين مجموعة العشرين وبين دول القارة الأفريقية.

وأضاف الحفني، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أنه في سبيل تحقيق هذا يجب على الدول الأفريقية أن تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما يجب أيضا على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومنها الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا أن تحفز وتشجع الشركات المملوكة للدولة، وتشجع مؤسساتها الخاصة على توجيه جانب من استثماراتها إلى الدول الأفريقية وبصفة خاصة في المشروعات التي تمثل الأولوية للقارة الأفريقية.

وتابع الحفني، أن الأولوية هنا هو توجية الاستثمار إلى مجال البنية التحتية، أن اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة على المستوى القاري، والتى دخلت حيز التنفيذ خلال القمة الإفريقية الماضية التي استضافتها النيجر وترأس أعمالها الرئيس السيسي بصفته الرئيس الاتحاد، لكي تشهد تنفيذا فعالا يجب أن يكون الاستثمار في مجال البنية التحتية سواء على مستوى الدول أو في المشروعات العابرة للحدود، وهي المشروعات التي تربط أكثر من دولة سواء كانت مشروعات تشييد طرق أو مد خطوط سكك حديدية أو رفع قدرات الموانىء في الدول الساحلية بحيث يتحقق الربط المنشود الذي يسهل عملية نقل البضائع بين الدول الإفريقية وينعكس ذلك على التجارة البينية بين هذه الدول .

وأشار إلى أن الدول العشرين لديهم من الإمكانيات سواء الاقتصادية أو الفنية ما يكفي لتوفير الاحتياجات المطلوبة من قبل الدول الإفريقية سواء من ناحية تأهيل الكوادر الفنية أو تشييد صناعات لخلق فرص عمل في قارة من المعروف أن الأغلبية العظمى من سكانها من الشباب، مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذه القارة في خلال الخمسين عاما القادمة لأن عدد سكانها سوف يتضاعف وهذا يمثل سوق ضخمة لهذه القوى الاقتصادية والتجارية وبالتالي فهي شراكة منشودة لتحقيق منافع متبادلة.