دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، المصابين أو ذويهم وذوي القتلى لتسجيل شهاداتهم بشأن أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات، كما تم إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين خلال الأيام الماضية، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقد أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي نيته لتقديم استقالته إلى مجلس النواب، قائلا: "سوف أرفع كتاب استقالتي إلى مجلس النواب، سبق وأن طرحت خيار الاستقالة علنا وفي المذكرات الرسمية".وصل العدد الاجمالي لقتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل شهرين، حوالى 400 قتيل، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر طبية.