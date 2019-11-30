لقي طفل يدعي كريم حسن بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعة، إثر دهس أتوبيسين رأسه، بسبب السرعة الجنونية وسباقهما للحاق بإقلال الركاب من موقف القرية.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بوفاة طفل يدعي كريم حسن، 10 سنوات، إثر دهس أتوبيسين له بقرية البتانون التابعة لدائرة المركز، حيث قام السائقين بتسليم أنفسهم بعد الواقعة .

من جانبه أكد أحمد شندي أحد أهالي القرية، أن الأهالي ناشدوا هيئة الطرق بإنشاء مطبات صناعية بالقرية دون استجابة، موضحا أن القرية صناعية وتحتاج لتلك النوعية من المطبات، للحد من الحوادث.