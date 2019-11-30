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مد أجل الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

مد أجل الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

حمدي الوزير يمازح جمهوره بصورة من "العفاريت": أنا اللي قبضت على شمندي

حمدي الوزير يمازح جمهوره بصورة من "العفاريت": أنا اللي قبضت على شمندي

الأمن البريطاني: الشرطة لا تبحث عن مزيد من المشتبه بهم بعد هجوم لندن

الأمن البريطاني: الشرطة لا تبحث عن مزيد من المشتبه بهم بعد هجوم لندن

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام مجددا قبل دخول الديوان العام

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام مجددا قبل دخول الديوان العام

ما تيجي نخرج..التنورة التراثية بقبة الغوري وكايروتا على مسرح الجمهورية

ما تيجي نخرج..التنورة التراثية بقبة الغوري وكايروتا على مسرح الجمهورية

"الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتي 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة

"الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتي 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة

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