ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على عصابة "بوجي"، لترويج المخدرات في شبرا الخيمه، خلال حملة أمنية، لضبط تجار المخدرات.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، بضبط تشكيل عصابي في شبرا الخيمة، تخصص في ترويج مخدر الإستروكس، كما تم ضبط تشكيل آخر في مدينه طوخ.

ففي شبرا الخيمة، تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول، من ضبط تشكيل "بوجي"، لترويج المخدرات ويضم "أ.ر.م"، 38 سنة وشهرته "بوجي" عاطل، و"م.ن.م"، 36 سنة، وبحوزتهما 150 جرام إستروكس وفودو ومبلغ مالي، واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.

وتمكن المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، من ضبط "م.ن.ح"، 20 سنة، و"م.م.ا"، 21 سنة عاطلان وبحوزتهما 100 جرام استروكس ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.