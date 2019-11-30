البرماوي: الدوافع الاقتصادية السبب الأول للأخبار المفبركة

قال خالد البرماوي الصحفي والخبير في الإعلام الرقمي، إن الدوافع الاقتصادية هي التي تقف وراء الأخبار المفبركة، وإن جزءا كبيرا من انتشارها أن منظومة الإعلام لا تعمل كما يجب، فضلا عن مؤسسات التوعية والتعليم.

وأضاف البرماوي، في كلمته بالجلسة الأولى من مؤتمر "وسائل التواصل الاجتماعي.. الشائعات كيف تصنع وسبل المواجهة" بعنوان "كيف تصنع شائعات وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها وكيف يمكن التصدي لها"، أن 60% من حركة الأخبار المفبركة يتداولها 10%، لافتا إلى أن هناك مستويات تعليمية كبيرة ومسؤولين يتداولون أخبارا وشائعات غير دقيقة، وبالتالي فإن العقلية النقدية هي المعيار وليس التعليم.