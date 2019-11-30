تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الموقع المقترح لنقل الموقف العشوائي الكائن بميدان الكيت كات، والذي يتسبب في إعاقة للحركة المرورية.

ووجه راشد كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي العجوزة ورئيس جهاز السرفيس، بنقل الموقف من موقعه الحالي استجابة لمطالب المواطنين، حيث تم نقل الموقف من ميدان الكيت كات إلى موقف سيارات بشارع وابور الثلج بحي العجوزة، لتحقيق السيولة المرورية بميدان الكيت كات وشارع النيل ونفق 15 مايو.

وطالب المحافظ بضرورة نقل المواقف العشوائية بنطاق كل حي ومركز بعيدا عن مسار الطرق الرئيسية لعدم تأثيرها على الحركة المرورية مع توفير إماكن بديلة لتلك المواقف للتسهيل علي المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة اليومية التي يقوم بها للوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشارع، وأعمال تطوير الطرق وصيانتها.

تفقد راشد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع شهاب ومحي الدين والبطل أحمد عبد العزيز، والتي تنفذها المحافظة في إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضاري اللائق، موكداً على سرعة الانتهاء من الأعمال ومتابعة يومية للشركات المنفذة للأعمال للتأكد من التزامها بالجدول الزمني.