أصيب 13 شخصا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية 8، على الطريق الصحراوي الغربي، بزمام مركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 13 شخصا، على الطريق الصحراوي الغربي، وجميعهم من قرية دمشاو هاشم التابعه لمركز المنيا.

بانتقال رجال الأمن تبين انقلاب سيارة تقل 13 شخصا على الطريق الصحراوي الغربي المار أمام قرية 8، ما أسفر عن إصابة: أسماء ربيع فتحي 29 عاما، بكدمات وسحجات، عمر محمود إسماعيل، 28 عاما، بجرح قطعي بالرأس، سعيد شربين محمد، 16عاما، بإصابات ظاهرية، محمد زيدان عبدالمحسن، 25 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، حنان محمود أحمد، 40 عاما، بسحجات وكدمات بالساقين، سناء محمد خلف، 12 عاما، بجروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، محمد نادي سيف، 12 عاما باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ندى سامي عبده، 14 عاما، بكدمات بالرأس، حسناء محمد فيض، 14 عاما بسحجات وكدمات، رجب عمر فارس 14عاما بكدمات وسحجات، محسن علي حسين 16 عاما سحجات بالظهر بالظهر والكتف، يوسف محمد محمود، 15 عاما بكدمات بالساق اليسرى، محمد طه حمدي، 11 عاما بجرح قطعى بطول 5 سم بالرأس من الخلف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة وتم إزالة آثار الحادث، لتسيير حركة السير بالطريق.