أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 684 م2، أرض ملك شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الواقعة بحوض السعرانية قسم أول زمام حوض فارس وشبرا النونة، بمركز إيتاي البارود.

جاء ذلك بناءً على طلب المحافظة بالموافقة على إقامة محطة الصرف الصحي بالموقع سالف الذكر، في إطار خطة المحافظة بالتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي، وكذا توصيل الصرف لجميع القرى والمناطق المحرومة، وفي إطار التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة الدولة للعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.