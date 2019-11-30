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محافظ الغربية الجديد يتفقد مستشفى المنشاوي العام في طنطا

محافظ الغربية الجديد يتفقد مستشفى المنشاوي العام في طنطا

إنهاء خصومة ثأرية استمرت 6 سنوات بين عائلتين بالمنوفية

إنهاء خصومة ثأرية استمرت 6 سنوات بين عائلتين بالمنوفية

 صور.. ضبط 436 مخالفة مرورية و54 "توك توك" في حملة مكبرة بالغربية

 صور.. ضبط 436 مخالفة مرورية و54 "توك توك" في حملة مكبرة بالغربية

ضبط 81 قضية إتجار بالمواد المخدرة خلال شهر 

ضبط 81 قضية إتجار بالمواد المخدرة خلال شهر 

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جامعة أسيوط تستضيف مؤتمر "الوفد مع المرأة في الصعيد"

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