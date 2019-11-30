يستضيف ملعب "أنفيلد" المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد برايتون، في المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون

تقام مباراة ليفربول وبرايتون على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها، عبر قناة 7 beIN SPORTS HD، بتعليق حسن العيدروس.

كلوب يتسلح بالثلاثي الهجومي

ويتطلع الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في المباراة؛ لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متسلحًا في لقاء اليوم بالثلاثي الهجومي المتمثل في المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينو.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

يدخل نادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 37 نقطة، جمعها من افوز في 12 مباراة والتعادل في لقاء وحيد بدون التعرض لأي هزيمة، بينما يحتل برايتون المركز الـ12، برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 لقاءات والخساراة في 6 مواجهات.