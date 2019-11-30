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 صور.. ضبط 436 مخالفة مرورية و54 "توك توك" في حملة مكبرة بالغربية

 صور.. ضبط 436 مخالفة مرورية و54 "توك توك" في حملة مكبرة بالغربية

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ضبط 81 قضية إتجار بالمواد المخدرة خلال شهر 

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جامعة أسيوط تستضيف مؤتمر "الوفد مع المرأة في الصعيد"

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