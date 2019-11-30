أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم، تفكيك خلية "إرهابية" تدار من خارج البلاد، والقبض على عناصرها.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول "لواء المشاة 38" تمكنت خلال عملية نوعية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين في منطقة "الزنكورة " بالرمادي، بمحافظة الأنبار.

وأضافت المديرية، أن الخلية "يترأسها أحد الإرهابيين الهاربين، ويقوم بإدارتها من خارج العراق، وكانت تستهدف استقطاب أنصار لها بهدف تنفيذ عمل إرهابي في المحافظة.

وأشارت إلى أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء، وفق أحكام "المادة 4 إرهاب".