قال العميد خالد حمادة الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن الموقف المتحجر للرئيس اللبناني ميشيل عون وفريقه السياسي من الأزمات الموجودة في لبنان هو ما يدفع بهذه الأزمة إلى المزيد من التصعيد، لافتا إلى أن المظاهرات في لبنان تستمر لليوم الـ45 على التوالي ولم تبدأ القيادات السياسية لحل الأزمات الموجودة في لبنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد تجاوز بالدستور من قبل رئيس الجمهورية بضغط من حزب الله، مشيرا إلي أنه يوجد محاولة للقفز فوق صلاحياته الموجودة في الدستور، وأن الشارع وحجم المعارضة الموجودة في لبنان لم تعد تسمح بإعادة إنتاج حكومات مماثلة للحكومة التي كانت موجودة سابقا وهم يدركون أن الحكومة تأتي من خارج البيئة السياسية الغارقة في الفساد فيقلص من حجم تأثيرهم السياسي وإستفادتهم من المال العام.

وأكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، أن الخطة الإنقاذية التي يدعيها الرئيس عون واجتماعه في القصر الجمهوري مع مجموعة من المسؤوليين والاقتصاديين ليس لديه طابع تمثيلي ويعد خارج الأطر التنفيذية المدرجة في الدستور، وأن رئاسة الجمهورية ليس المنبر المناسب لهذا النوع من الاجتماعات ما يعد تجاوزا واضحا للدستور.