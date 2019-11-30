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سكرتارية شباب العمال تشارك بمنتدى منظمات المجتمع المدني

سكرتارية شباب العمال تشارك بمنتدى منظمات المجتمع المدني

صور.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لرفع الإشغالات: مش عاوز تعديات

صور.. محافظ كفر الشيخ الجديد يقود حملة لرفع الإشغالات: مش عاوز تعديات

"الإفتاء": الحائض لا تصوم والتشكيك بالأمر بدعة

"الإفتاء": الحائض لا تصوم والتشكيك بالأمر بدعة

4 وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة "

4 وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة "

تيسيرا على المواطنين: رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقرا جديدا بأشمون

تيسيرا على المواطنين: رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقرا جديدا بأشمون

رئيس الوزراء العراقي يسلم استقالته رسميا للبرلمان

رئيس الوزراء العراقي يسلم استقالته رسميا للبرلمان

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بعد ظهورها الخاص في "القاهرة السينمائي".. مشاهد من زيارة "ميساندي" لمصر

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ممنوع لمرضى حساسية البيض.. موعد وسعر تطعيم الأنفلونزا بالمصل واللقاح

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تعرف على الشروط العامة والفنية للتقدم لجائزة محمد بن زايد للمعلمين

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