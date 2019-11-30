التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، على هامش انطلاق مبادرة الوفد مع المرأة في الصعيد.

وأكد رئيس حزب الوفد أن الزيارة تأتي في إطار احتفال الحزب، اليوم، بتدشين مبادرة الوفد مع المرأة في محافظة أسيوط، بعد إطلاق المبادرة في محافظة الغربية ثم محافظة بورسعيد، وأخيرا في الصعيد من محافظة أسيوط، مؤكدا أنها حققت نجاحًا كبيرا وقبولا لدى المواطنين.

وأشار "أبوشقة" إلى أنه ذهب اليوم لديوان عام محافظة أسيوط لتهنئة اللواء عصام سعد على توليه منصب محافظ أسيوط، قائلا: "وهو فيما عاصرناه في تاريخه الوطني محبًا بلده، ورجل أمن من الطراز الأول، وتوقعي أن محافظة أسيوط ستحظى بفترة توليه محافظا لها بازدهارات وتقدمات كثيرة في مجالات مختلفة".

ولفت رئيس الوفد إلى أن هذا يأتي في مرحلة بناء مصر لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، في ما تشهده من استقرار أمني وازدهار اقتصادي وسياسي وهو أقدر وأجدر للقيام بهذه المهمة، قائلا: "باعتباري من أبناء محافظة أسيوط، نرحب باللواء عصام سعد ترحيبا خاصًا في المقام الأول، لأني من أبناء المحافظة، قبل أن أكون رئيسًا لحزب الوفد، ونهنئه بهذا المنصب الذي نستبشر فيه خيرا كثيرا في ظل قيادته".