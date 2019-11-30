تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم السبت، من مصادرة 700 عبوة مواد غذائية وقطع حلوى غير صالحة للاستهلاك الأدمي قبل طرحها للجمهور بمحل بقالة بمركز السنطة وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي المحافظة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 700 عبوة مواد غذائية "سمنة وحلوى وبسكويت ومايونيز" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل بقالة بشارع التآمين الصحي بمدينة السنطة ملك "عيد.ش.ع.ال" 26 سنة.

وجرى التحفظ على المضبوطات قبل طرحها للجمهور لتأمين أرواح حياه المواطنين.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم.