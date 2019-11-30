أعلن محافظ الديوانية العراقية، زهير الشعلان، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأحد، وقال، في بيان، إن "يوم غد الأحد عطلة رسمية في محافظة الديوانية"، مضيفا: "سيكون إعلان الحداد لثلاثة أيام ترحماً على أرواح شهداء العراق".

وكانت محافظتا النجف والمثني أعلنتا تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد وبعد غد الإثنين، حداداً على أرواح شهداء المظاهرات.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة 25 أكتوبر الماضي، مظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية، وخاصة في محافظتي النجف وذي قار.

ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 الف في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبه، أعلن محافظ بابل كرار صباح العبادي، اليوم، الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادا على شهداء المظاهرات، وتعطل الدوام الرسمي ليوم غد، وقال في بيان: "لتلك الأرواح التي ارتقت الى الجنان والتي ضحت من أجل العراق نعلن الحداد لثلاث أيام على ارواح شهداء المظاهرات"، مشيرا إلى "تعطيل الدوام ليوم غداً الأحد".

وشهدت محافظتي ذي قار والنجف سقوط العشرات من الشهداء والجرحى نتيجة أعمال العنف التي رافقت مظاهراتهم. وكانت المظاهرات تجددت في الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

متظاهرون يغيرون اسم مستشفى وسط النجف إلى "مستشفى الشهداء"

ونشرت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، اليوم، صوراً لتغيير اسم مستشفى وسط النجف من قبل متظاهرين، وقالت، إن المتظاهرين في محافظة النجف، قاموا مساء اليوم، بتغيير اسم مستشفى في المحافظة إلى "مستشفى الشهداء".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي أعلن في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب، وقال في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "رئيس الوزراء سلم مجلس النواب طلبا رسميا بالاستقالة الذي اكد يوم امس انه سيرسله". وكان عبدالمهدي، أكد أمس الجمعة، انه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.