متشتريهاش بأكتر من كده.. أسعار الأغذية والسيارات ومواد البناء بعد انخفاضها

بعد انخفاض الأسعار الذي شهدته الكثير من السلع الغذائية خلال الشهرين الماضيين، تبدأ غدا الشركة القابضة للسلع الغذائية في طرح 4 سلع تموينية بأسعار جديده بعد تخفيضها وهي "السكر، الزيت، الدقيق، الأرز"، وتستعرض "الوطن" الأسعار الجديده لمجمل السلع التي جرى تخفيض أسعارها خلال الفترة الأخيرة:

اللحوم والدواجن والأسماك

قال صلاح عبد العزيز، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية لـ"الوطن"، إن السوق المحلية شهدت انخفاضا في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك كالتالي:

اللحوم

في منتصف شهر أكتوبر الماضي، انخفضت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، حيث طرحت الحكومة أسعار اللحوم ما بين 80 لـ100 جنيه في بعض المناطق الريفية، كما طرحت أسعار البلدية منها بـ120 جنيها في المدن والعاصمة، بعد أن كانت الأسعار وصلت إلى 140 و160 جنيها في المحلات.

الدواجن

انخفضت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، فبعد أن وصل سعر الدواجن إلى 35 جنيها، انخفضت إلى 25 جنيها في محلات العاصمة، ووصلت في بعض مناطق الأرياف إلى 18 جنيها للكيلو.

الأسماك

انخفضت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن وصل سعر كيلو سمك البلطي إلى 34 جنيها، انخفض إلى 28 جنيها للسمك كبير الحجم و26 جنيها لمتوسط الحجم و24 جنيها لصغير الحجم.

أسعار الخضروات والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة لـ"الوطن" إن السوق المحلية شهدت انخفاضا في سعر الخضروات والفاكهة كالتالي:

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة في الفترات الأخيرة، بقيمة تتراوح بين 15% و20% من قيمتها قبل موجة الانخفاض التي شهدها السوق المحلي في السلع المختلفة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 4 و5 جنيهات بعد أن وصل إلى 7 جنيهات، كما وصل سعر الكوسة إلى 7 جنيهات بعد أن كان سعرها 12 جنيها، ووصل سعر البطاطس إلى 6 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، وكيلو البصل 4 جنيهات، وكيلو العنب الأحمر والأصفر 7 جنيهات.

أسعار الذهب

أوضح وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية لـ "الوطن"، أن الذهب يختلف عن غيره من السلع التي ترتبط أسعارها بمدى توافرها في السوق المحلية للأفراد، حيث أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض سعر الدولار في البنوك، وسجل سعر الدولار في بداية نوفمبر 17 جنيها، بينما سجل في منتصف نوفمبر 16.15 جنيه، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

أسعار السيارات

أعلن عدد من وكلاء شركات السيارات في الفترة الأخيرة انخفاض أسعار السيارات بمختلف أنواعها، نتيجة وجود فائض ومخزون كبير من السيارات الموجوده بمخازن الشركات، وتقدر قيمة التخفيضات بالآتي:

سيارات 1600 سي سي: انخفضت أسعارها بقيمة تتراوح بين 3% و8% من قيمتها.

سيارات تتعدى 2000 سي سي: انخفضت أسعارها بقيمة تتراوح بين 20% و22% من قيمتها.

أسعار مواد البناء

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء في تصريحات صحفية، إن السوق المحلية تشهد انخفاض بأسعار مواد البناء كالتالي:

الحديد

انخفضت أسعار الحديد في الفترات الأخيرة 1000 جنيه للطن.

الأسمنت

كما انخفضت أسعار الأسمنت بنسبة 25% خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 750 جنيه و800 جنيه.

الدهانات

انخفضت أسعار الدهانات خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 20%.

الرخام

انخفضت أسعار الرخام أيضا خلال الفترة الأخيرة بنسبة وصلت إلى 20%.

أسعار السلع التموينية

قال مصدر بوزارة التموين لـ "الوطن" إن هناك 4 سلع تموينية ستشهد انخفاضا بداية من غدًا أول شهر ديسمبر، نتيجة استقرار أسعار السلع بالأسواق المصرية وتوافرها بالكميات المطلوبة للمواطنين وهي:

السكر

ينخفض سعر السكر بالبطاقات التموينية جنيه واحد ليصبح 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه.

الزيت

ينخفض سعر الزيت بالبطاقات التموينية جنيهان، ليصبح سعر الزجاجة 17 جنيها بدلا من 19 جنيها، كما بلغ سعر زجاجة زيت عباد الشمس 20 جنيها.

الأرز

يننخفض سعر الأرز في البطاقات التموينية جنيه واحد، ليصبح 8 جنيهات، بعد أن وصل الكيلو إلى 12 جنيها ثم انخفض إلى 9 جنيهات.

الدقيق

ينخفض سعر كيلو الدقيق في البطاقات التموينية 25 قرشا، ليصبح 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.