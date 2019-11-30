لقي شخص مصرعه في الدقهلية، اليوم، متأثرًا باصطدام سيارة كانت تسير بسرعة جنونية في مدينة المنصورة، ما تسبب في قذفه لمسافة بعيدة أمامها، وسقط جثة هامدة، إضافة إلى تحطم سيارة أخرى أثناء وقوفها بجانب الشارع.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوقوع حادث تصادم في شارع الجمهورية في المنطقة بين شارعي "الثانوية ومحمد فتحي".

انتقلت إلى مكان الحادث مباحث القسم، وسيارة الإسعاف، ونقل جثة شخص خمسيني إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

ورصدت كاميرات المراقبة في المنطقة سيارة ملاكي تأتي مسرعة، وقائدها يفقد السيطرة عليها حتى أنها كانت تتحرك بالعرض، فاصطدمت بالمجني عليه، وتسببت في قذفه لمسافة كبيرة ليسقط على الأرض جثة هامدة، ثم ارتطمت السيارة بسيارة أخرى كانت تقف على جانب الشارع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.