جمارك سفاجا تضبط محاولات تهرب جمركي لساعات وأدوات ومستحضرات تجميل

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لعدد من ماكينات الدفع الإلكتروني، وكمية من الساعات وأدوات ومستحضرات التجميل، بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 383 ألف جنيه.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب، جرى الاشتباه في 5 ركاب قادمين من السعودية.

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعتهم الشخصية، فتبين وجود 1000 ساعة كاسيو، و5 ماكينات الدفع النقدي "فوري"، وكمية من أدوات ومستحضرات التجميل والبرفانات، وكمية من عسل سدر مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها داخل الأمتعة الشخصية للركاب، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وقرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.