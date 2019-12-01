عاجل.. الكشف عن هوية طالب الهندسة المنتحر من برج القاهرة

قالت مصادر أمنية مطلعة، إن الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة، مساء السبت، يدعى نادر محمد جميل طسن، وتخرج العام الماضي من قسم الهندسة الطبية بجامعة حلوان، وحصل على تقدير تراكمي جيد جدا، ويقيم بمدينة نصر.

وقررت نيابة قصر النيل، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة طالب هندسة حلوان المنتحر من أعلى برج القاهرة، لبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بنتيجة تقرير الصفة التشريحية.

وكفت النيابة المباحث، بإعداد تحرياتها حول الحادث، واستدعت أسرة الطالب لسماع أقوالها في الحادث.

وكان العميد جعفر عمران مأمور قسم قصر النيل، تلقى بلاغا يفيد بانتحار شخص، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، وبالإنتقال والفحص، تبين العثور على جثة طالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان.