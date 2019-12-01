"الدنيا كوميدية أوي"، جملة ضمن رسالة طويلة نشرها أحد أساتذة كلية الهندسة، والتي تلقاها عبر تطبيق "صراحة"، من أحد الأشخاص المجهولين أخبره خلالها أنه اتخذ قراره النهائي بالانتحار، لأنه لم يعد يحتمل الحياة في هذه الدنيا، إلا أنه فشل في الوصول لصاحبها، لتحدث بعد أيام قليلة واقعة انتحار طالب كلية هندسة جامعة حلوان، ليربط على الفور بين الرسالة والحادث.

ولقى طالب مصرعه، أمس عقب إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، وجرى التحفظ على الجثمان، حتى تجري النيابة معاينتها، تبين أن العثور على جثة طالب في كلية الهندسة جامعة حلوان.

الدكتور أحمد أبوالفتوح، يروي لـ"الوطن"، أنه عمل لفترة من الوقت أستاذا في كلية الهندسة في إحدى الجامعات الحكومية كما كان يدرس بعض الدورات للطلاب، لذلك يعرفه عدد كبير من طلاب كليات الهندسة في عدد من الجامعات المصرية.

منذ ما يقرب من أسبوع تلقى "أبوالفتوح" رسالة عبر تطبيق "صراحة"، وكان مضمون الرسالة أن شخصا أخبره أنه طالب بكلية الهندسة، وقرر بعد مضي ما يقرب من 5 سنوات دراسية الانتحار، وأنه كان دائم السخرية من الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار، وأنه يتحدث له ليس ليرجعه عن قراره، وأنه لن يقبل فكرة أن يتحدث إليه، ولكن ليبلغ الجميع أن "اللي مش قد الكلية دي ميدخلهاش.. خدت مني كل حاجة".

لا يعلم "أبوالفتوح"، إذ كان طالب كلية هندسة جامعة حلون هو ذات الطالب الذي أرسل له الرسالة أم لا، حيث تطبيق "صراحة" لا يتيح له معرفة من أرسل الرسالة، أو حتى التواصل مع المرسل، ولكنه حاول الاتصال معه بكتابة منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه لم يتلقَ أي رد، حسب حديثه.

رسائل عديدة تلقاها "أبوالفتوح" من العديد من الطلاب الذين يخبرونه برغبتهم في الانتحار، إلا أنه دائما ما يحاول إقناعهم دائما بعدم التفكير في الانتحار أبدا، "ضغوط الأهل وصعوبة الدراسة التي تعتمد على مناهج غير متطورة وضغوط الحياة بصفة عاملة تدفع الكثير من الطلاب للتفكير في الانتحار".