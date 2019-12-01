حصلت "الوطن" على صورة الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة، نادر محمد جميل، وقال شهاب الدين أحد أصدقاء المتوفى، إنه كان مواظبا على الصلاة وكان متفوقا في دراسته.

وقررت نيابة قصر النيل، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الطالب، لبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بنتيجة تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت النيابة المباحث، بإعداد تحرياتها حول الحادث، واستدعت أسرة الطالب لسماع أقوالها في الحادث.

وكان العميد جعفر عمران مأمور قسم قصر النيل، تلقى بلاغا يفيد بانتحار شخص، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان.