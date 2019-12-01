في وسط شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وأمام مسجد يحمل اسم "بدوي"، يبدو عليه أنه بني منذ عشرات السنوات في المنطقة، أقيمت مراسم عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، الذي توفي خلال زفاف ابنته، حيث أصرت عائلته على إقامته وسط أهله وأصدقائه وجيرانه و"عشرة العمر"، والذين كانت كلماتهم عنه تقطر حبًا وحزنًا.

"ده عشرة عمر، وإحنا هنا حياتنا كلها، من أيام ما مكانش فيه في المنطقة غير بيت خليل رزق وبيت بدوي"، كلماتٌ بدأ بها إدوارد خليل رزق، جار النائب الراحل، حديثه لـ"الوطن"، فمنذ أكثر من خمسين عامًا وصل والد النائب الراحل إلى شارع البحر الأعظم، واشترى من والد "إدوارد" قطعة أرض بنى عليها بيتا والمسجد الذي يحمل اسمه.

منذ ذلك الحين أصبح "مسجد بدوي" علامةً للمنطقة التي لم يكن بها إلا أسرتي خليل رزق وبدوي دسوقي، واللذان ظلا جيرانًا وأصدقاء طوال عشرات السنين، لم يشاهد خلالهم "إدوارد" إلا "كل خير" من أسرة الراحل، الذي يملك أخين شقيقين، "الناس هنا كلها بتحبهم وخدومين، حتى المرحوم محمد بدوي لما نزل الانتخابات مرة وخسرها نزل تاني يوم هنا ودبح ووزع على الناس لحمة زي ما بيعمل دايما".

محمد عشري، حارس أحد العقارات في شارع البحر الأعظم، يؤكد أن النائب الراحل كان صاحب "أيادي بيضاء" على المنطقة، فالرجل لم ينقطع عن أهل دائرته "دايمًا كان بيخدم الناس وموجود على طول بينهم وبيعمل خير كتير".

حارس العقار يتذكر تلك الأعمال التي لم تنقطع من النائب السابق، حتى وإن لم يكن داخل البرلمان، "في رمضان والأعياد والمناسبات دايما لازم يدبح ويوزع شنط وكراتين على الناس، وفي غير الأعياد دايما موجود وعامل مرتبات شهرية لناس في المنطقة"، كما أن أشقاءه يعيشون في الشارع ولم يغادروه وعلى تواصل دائم بين أهل المنطقة.

أحمد مصطفى، صنايعي ألوميتال ملاصق لمسجد "بدوي"، قال إن "عائلة النائب الراحل تهتم دومًا بالمسجد، حتى أن شقيقه الحاج عمر هو من يرفع الأذان فيه باستمرار، وأنهم معروفون في المنطقة بالبر والإحسان والسيرة الحسنة والسمعة الطيبة".