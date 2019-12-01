اليوم.. نظر دعوى تطالب بحذف الصفحات المحرضة ضد مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.

وقال "محمود" في الدعوى التي حملت رقم (1015 لسنة 74 قضائية)، إن موقع "فيسبوك"، والذي يترأسه مارك زوكربيرج، ينشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من التنظيم الإخواني الإرهابي بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد آمنها القومي، وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفا أن "فيسبوك" من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة، يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه عرض الحائط، وذلك بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع صاحب الدعوى، أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي، تصدت لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية، وأصدروا قرارات بإجبار إدارة "فيسبوك" على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.

وأضاف المحامي، في دعواه، أنه على الجانب الآخر نجد أن "فيسبوك" بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها، والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع "فيسبوك"، الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها، متابعا من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة "فيسبوك" بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتي تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري، وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.