"تم تصويره بالجيزة".. مصادر تكشف تفاصيل الفيديو الإباحي لراقصة شهيرة

كشفت مصادر أمنية، أن التحريات والفحص، رجحت أن الفيديوهات الإباحية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لراقصة مشهورة، تظهر فيها مع شاب في علاقة "جنسية"، تم تصويرها عن طريق "هاتف محمول" في إحدى الشقق السكنية، بأحد الأحياء الراقية بنطاق محافظة الجيزة.

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن تفحص الفيديوهات لبيان توقيت تسجيلها، والتأكد من هوية أبطال الفيديوهات، ومن المسئول عن تسريب تلك الفيديوهات التي من شأنها التحريض على الفسق والفجور.

وظهرت فيديوهات إباحية منسوبة للراقصة الروسية الأصل المشهورة في مصر باسم "جوهرة" مع شاب، على مدار الثلاثة الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.