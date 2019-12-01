قال المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي، إنّ الدولة تسعى لتحقيق تحول رقمي آمن بمشاركة جميع الوزارات، لذلك تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2017، للتنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق التحول الرقمي المنشود.

وأضاف نصر خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة البرنامج العام أنّ التحول الرقمي يفيد المواطن في دفع القيمة الحقيقية للمنتج، وعدم المخاطرة بحمل أموال كثيرة، ويحقق سهولة دفع الفواتير من أماكن عدة قرب المواطن، وبالتالي توفير تكلفة ومشقة الانتقالات، فضلا عن استفادة الحكومة بسهولة وضمان تحصيل مستحقاتها من المواطنين، وبقاء الأموال فترة أطول في القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى زيادة المشروعات وبالتالي زيادة التنمية.

وتابع وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي أنّ البنك المركزي يعمل على إصدار بطاقات إلكترونية للمدفوعات للمواطنين كافة، مثل بطاقة ميزة المتاحة في البنوك مجانا لمدة 6 أشهر، وتفعيل خدمة الدفع عبر الهواتف المحمولة.