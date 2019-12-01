تواصل وزارة النقل عمليات التطوير بمترو الأنفاق، حيث قررت تركيب ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا بمحطات الخطين الأول والثاني؛ لمنع زحام المواطنين أمام شبابيك المحطات.

ويقدم "الوطن"، في 11 معلومة تعريفا للماكينات الجديدة والتي سيجرى استخدامها خلال الفترة المقبلة وهي:

1- سيتم تركيب نحو 120 ماكينة "TVM" بمحطات الخطين الأول والثاني.

2- ماكينات الـTVM تعمل لاستخراج تذاكر قطارات مترو الأنفاق إلكترونيا.

3- الماكينات الجديدة ستستهل على المواطنين وستعمل على تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.

4- الماكينات الجديدة تعمل باستخدام البطاقات الائتمانية والعملات النقدية.

5- يمكن للراكب شحن الكارت الذكي عبر الماكينات وكذلك شحن وتجديد الاشتراكات.

6- جرى تركيب 50 ماكينة بالخط الثالث للمترو عند افتتاح محطات "ألف مسكن - هارون - نادي الشمس - هليوبوليس" في مصر الجديدة.

7- 20 يناير 2020 آخر موعد لتلقي وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية من الشركات المتنافسية لتوريد الماكينات الجديدة للخطين الأول والثاني.

8- فحص وتحديد الشركة الفائز بالعطاء خلال مارس 2020.

9- يمكن للراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة في المحطات.

10- ماكينات الـTVM تشبه ماكينات الـATM.

11- تركيب 60 ماكينة دفعة أولى بالخط الأول "المرج - حلوان".. و60 ماكينة دفعة ثانية بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب".