بينهم مؤبد ضبط3 هاربين من احكام جنائية فى حملة امنية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط اليوم الأحد، من ضبط 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام في قضايا جنائية بينهم حكم بالمؤبد، وذلك من خلال حملة أمنية شنتها القوات استهدفت خلالها ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن فريق مباحث المديرية من خلال حملة أمنية شنتها القوات بالتنسيق وفرع الأمن العام من ضبط "إسلام ك.ح." 32 سنة سائق مقيم بنزلة عبد اللاه محكوم عليه في القضية رقم 8239 جنايات قسم شرطة ثان أسيوط لسنة 2019 بالسجن المؤبد تهمة مخدرات.

وضبط "علاء م.ن" 32 سنة كهربائي مقيم بشارع رياض بدائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 8339 جنايات قسم شرطة ثان لسنة 2019 بالسجن لمدة 3 سنوات بقضية مخدرات، و ضبط "هشام ع. م." 27 سنة عامل مقيم بالوليدية والمحكوم عليه في القضية رقم 6973 جنايات قسم شرطة ثان أسيوط لسنة 2019 بالسجن لمدة 15 سنة تهمة شروع فى سرقة.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمحكوم عليهم كل على حدة وجاري العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.