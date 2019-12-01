نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، غدًا الاثنين، إذ يسود طقس مائل للدفء شمالًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

الأمطار

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد، مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء.

الشبورة المائية

وأضافت الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 22

شبين الكوم 15 21

طنطا 13 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 16 22

بلطيم 15 21

مطروح 13 21

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

الزقازيق 15 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 13 23

العريش 12 22

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 22

بني سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 12 24

سوهاج 11 24

قنا 12 25

الأقصر 13 26

أسوان 14 26

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 30

المدينة 14 28

الرياض 15 27

المنامة 21 27

أبو ظبي 19 26

الدوحة 21 27

الكويت 14 26

دمشق 05 20

بيروت 16 20

عمان 07 16

القدس 08 16

غزة 14 22

بغداد 11 20

مسقط 20 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 15 26

تونس 13 22

الجزائر 11 17

الرباط 09 15

نواكشوط 18 28