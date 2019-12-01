قال أحمد الغنام المسؤول بسكرتارية الشباب باتحاد العمال إنّ مصر تملك قائدا شجاعا وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب استغلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، خاصة أنّه صاحب رؤية ثاقبة ولا يتردد في اتخاذ أي قرار اقتصادي يصب في المصلحة العامة.

وأضاف الغنام خلال اجتماعات لجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا في دورتها الـ34 أنّ النقل والمواصلات أحد أكثر أسباب زيادة سعر المنتجات، ما يفقده ميزة التنافسية، مطالبا بسرعة الانتهاء من طريق (القاهرة – كيب تاون) الذي يقطع القارة من شمالها لجنوبها، ويساهم بالتأكيد في زيادة التبادل التجاري داخل القارة السمراء.

وشدد على ضرورة منح شباب العمال الفرصة كاملة وإلقاء المزيد من المسؤوليات عليهم واستغلال الطاقات البدنية والفكرية الموجودة لديهم، وبعد ذلك يمكن تقييم التجربة.