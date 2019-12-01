قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تستهدف تحقيق عوائد عديدة من بناء المدن الجديدة، ومنها زيادة الرقعة العمرانية، حيث كانت تتركز الكتلة العمرانية على 5% فقط من مساحة الوادي والدلتا، كما أن المدن الجديدة تساهم في استيعاب الزيادة السكانية، حيث نزداد 2,5 مليون نسمة سنويا.

وأشار يونس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN"، إلى أن المواطن لو لم يجد مكانا مناسبا للسكن، سيتوجه إما للمناطق العشوائية، أو الأرض الزراعية، وهو ما سيضر الدولة خاصة، وخصوصا بعد أن حققت الدولة إنجازا تاريخيا في القضاء على المناطق العشوائية.

ولفت يونس إلى أن وجود المدن الجديدة سيسفر عن خلق فرص للاستثمار وعمل للشباب، حيث أن المدن القديمة لم يعد بها مساحات يمكن إنشاء مشروعات بها، حيث أن المستثمر أصبح يفضل التوجه للمدن الجديدة، منوها بأن هناك أكثر من 14 مدينة جديدة على أرض مصر.