لقي مسن عجوز في العقد السابع من عمره، مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار "طنطا - المنصورة"، أثناء عبوره مزلقان السكك الحديدية، وتم نقله جثة هامدة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يتضمن وصول شخص يدعى "مشيل.ع" 65 سنة، موظف معاش، لمشرحة مستشفى المحلة العام جثة هامدة نتيجة حادث دهس قطار بنطاق شريط السكة الحديد بدئرة القسم.

وأفادت التحريات التي أجراها العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه حال عبور المتوفى شريط السكة الحديد بنطاق دائرة قسم ثان المحلة، صدمه قطار "طنطا ـ المنصورة"، ولقي مصرعه متأثرا بجراحه، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.