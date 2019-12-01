أصيب 3 شباب، في حادث سير وقع، اليوم الأحد، إثر انقلاب دراجة نارية، كانوا يستقلونها، بالقرب من مجمع موقف سيارات محي الدين، بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي، مصابي الحادث، وهم: خالد جمعة معوض، 23 سنة، مقيم بني عفان، مركز بني سويف، مصابًا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، ومحمد جمال راضي، 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ورجب ثابت عبدالفتاح، 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وأجريت لهم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللأزمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.

فيما أصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق سمسطا الشيخ عابد جنوب غرب المحافظة، وتبين أنه يدعى علاء نور سيد، 43 عاما، مصاب اشتباه كسر بالفك العلوي.