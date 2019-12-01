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أوقاف القليوبية تطلق مبادرة لمواجهة "الانطوائية"

أوقاف القليوبية تطلق مبادرة لمواجهة "الانطوائية"

رئيس جامعة أسيوط: نوفر إمكانياتنا المادية والبشرية لخدمة طلابنا

رئيس جامعة أسيوط: نوفر إمكانياتنا المادية والبشرية لخدمة طلابنا

محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن لوضع استراتيجية العمل الجديدة

محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المدن لوضع استراتيجية العمل الجديدة

نواب العراق يطالبون بإلزام رئيس الجمهورية بمواصفات ترشيح رئيس الحكومة

نواب العراق يطالبون بإلزام رئيس الجمهورية بمواصفات ترشيح رئيس الحكومة

ختام فعاليات المنتدى الأول لشباب الوادي الجديد

ختام فعاليات المنتدى الأول لشباب الوادي الجديد

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