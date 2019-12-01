ختام فعاليات المنتدى الأول لشباب الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى مناقشة العديد من المحاور التنموية المختلفة خلال منتدى الشباب الأول الذي عقد على مدار يومين بالمحافظة، بمشاركة شباب المجلس التطوعي بالمحافظة، وأصحاب الأفكار والمشاريع والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف المحافظ، أنه جرى طرح أفكار ورؤى الشباب المشارك عبر منصات حوارية فعالة بمشاركة الشباب من كافة مراكز المحافظة وجرى الخروج بأفكار وتوصيات قابلة للدراسة والتقييم والتنفيذ على أرض الواقع في المحاور السياسية والاجتماعية والأمن المائي والإصلاح الإداري، والاستثمار وريادة الأعمال والتثقيف السياسي للشباب، والتعليم، والهوية والحفاظ على التراث، وحماية البيئة.

وعلى هامش المنتدى جرى تنظيم حفل فني بمشاركة فرق الوادي الجديد للفنون الشعبية، وذلك بحضور المشاركين من الشباب والجهاز التنفيذي وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.