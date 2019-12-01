رصدت كاميرا المراقبة الخاصة ببرج القاهرة، لحظة انتحار طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان.

وأظهر مقطع الفيديو، طالب هندسة حلوان، وهو يلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة، وسط ذهول وذعر زوار البرج.

وقررت نيابة قصر النيل، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة طالب هندسة حلوان المنتحر من أعلى برج القاهرة، لبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بنتيجة تقرير الصفة التشريحية.

وكفت النيابة المباحث، بإعداد تحرياتها حول الحادث، واستدعت أسرة الطالب لسماع أقوالها في الحادث.

كان العميد جعفر عمران مأمور قسم قصر النيل، تلقى بلاغا يفيد بانتحار شخص، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان.